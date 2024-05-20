Почему дилеры в России вынуждены давать дисконт на автомобили: ответ из газеты «Ъ»

После после повышения ключевой ставки Центробанка стала ощутимо увеличиваться стоимость субсидий для автопроизводителей. В более мягкие времена затраты были довольно скромными, но теперь объем субсидий достигает 100 миллиардов рублей ежегодно - впечатляющая цифра! Для получения льготной ставки автопроизводители вынуждены направлять эти средства в банки.

Автоконцерны обязаны поддерживать спрос, что бы постоянно стимулировать продажи. Однако в настоящей экономической обстановке ранее использованные алгоритмы становятся неактуальными - считает специалист. Расходы на субсидирование растут, в то время как доля кредитных продаж, наоборот, снижается.

В конце прошлого года автопроизводители привезли в Россию значительное количество машин и призвали дилеров купить их для достижения годового плана. Это привело к возникновению проблемы перенасыщения складов. В 2024 году автосалоны продолжили пополнять свой ассортимент товарных машин новыми моделями. Однако не удалось оперативно реализовать старые запасы. Все это только усугубило ситуацию на рынке автомобилей в стране. Поэтому неудивительно, что дилеры стремятся как можно скорее избавиться от «прошлогодних» автомобилей.

Однако такой отток автомобилей крайне негативно сказывается как на автопроизводителях, так и на дилерах и покупателях, считает Ларин. Скидки начинают портить клиентов - они уже ожидают больших скидок и выгодных предложений.

Фото: Carsweek.ru

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