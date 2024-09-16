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Тест-драйв внедорожника Suzuki Grand Vitara по цене 650 тыс. рублей

Несмотря на несколько устаревший дизайн, Suzuki Grand Vitara не оставляет равнодушными потенциальных покупателей. По мнению автоэкспертов, этот автомобиль опережает более современные модели по надежности.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.09.2024, 13:01·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Несмотря на несколько устаревший дизайн, Suzuki Grand Vitara не оставляет равнодушными потенциальных покупателей. По мнению автоэкспертов, этот автомобиль опережает более современные модели по надежности.

Под капотом внедорожника может скрываться 2-литровый бензиновый двигатель JB420 или 2,4-литровый мотор JB424. Оба двигателя отличаются хорошим ресурсом и способностью работать с бензином марки Аи-92 без проблем.

Касательно трансмиссии, варианты включают «механику» или коробку-автомат. При этом эксперты считают, что более надежной является автоматическая коробка передач.

Согласно отзывам владельцев, наиболее распространенные недостатки японского внедорожника включают уязвимый передний редуктор, слабое ЛКП и бампер, дешевый пластик в салоне, а также не самый мощный 2-литровый двигатель и другие мелкие проблемы.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что компания Suzuki планирует представить клиентам в Европе электрический внедорожник EVX. Дебют этой новинки запланирован на 2025 год.

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