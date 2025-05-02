Советские автомобили в современных условиях могли бы стоить миллионы рублей

По мнению специалиста Михаила Колодочкина, в наши дни стоимость автомобиля ВАЗ-2101 составила бы приблизительно 1,3 миллиона рублей. Стоимость же классической "Волги" ГАЗ-24 оценили бы в пределах от 2,8 до 3 миллионов рублей.

Однако возникает проблема: в настоящее время ни один производитель не рискнул бы возобновить выпуск таких автомобилей. Старое оборудование утрачено, а находящиеся, возможно, в запасниках заводов детали вряд ли годятся для массового производства. Помимо этого, отсутствуют складские запасы необходимых комплектующих, и поставщики тоже не предоставляются.

Эксперт отмечает, что в теории можно было бы заказать штампы для ГАЗ-24 или Москвича-2140 у китайских партнеров, однако более разумным было бы поручить им сразу изготовление автомобилей, похожих на советские "Жигули".

Следует учитывать еще один значимый фактор: ни один автопроизводитель не желает самостоятельно создавать конкуренцию своим современным моделям.

Ранее стало известно, что автоконцерн Volkswagen не сможет вернуться на автозавод в Калуге из-за договорных тонкостей.