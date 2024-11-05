Восемь премиальных автомобилей с пробегом, которые невозможно продать

Потенциальных покупателей, по мнению Зиновьева, чаще всего отпугивает будущая стоимость содержания таких автомобилей. Даже если начальная цена машины устраивает, после пробега в 100 тысяч километров автомобиль с дополнительными опциями, такими как пневмоподвеска и «умные» амортизаторы, становится слишком затратным в обслуживании. Эти функции, как правило, начинают выходить из строя ближе к отметке в 150–200 тысяч километров пробега.

В список премиум-автомобилей старше 10 лет, которые россияне предпочитают не покупать, вошли немецкие кроссоверы Audi Q5 и Q7, а также BMW X5. Также не пользуются популярностью среди российских потребителей подержанные автомобили Range Rover, а также Mercedes классов M и GL.

Несмотря на известную надежность, Volvo XC90 из Чехии также долго остается без нового владельца на вторичном рынке. Аналогичная ситуация наблюдается с моделью Porsche Cayenne.

Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация о том, что корейские автомобили SsangYong вернутся на рынок в России, но уже под новой маркой KGM.