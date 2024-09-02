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«ЗР» опубликовал список шести ключевых автомобильных новинок осени 2024 года в России

В этом месяце «АвтоВАЗ» объявил о запуске сборки новой «премиальной» модели Lada Aura, седана, который чуть крупнее стандартной «Весты» и значительно богаче по комплектации. Новинка оснащена 1,8-литровым двигателем с вариатором.
А
Антон Звонкий
02.09.2024, 13:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В этом месяце «АвтоВАЗ» объявил о запуске сборки новой «премиальной» модели Lada Aura, седана, который чуть крупнее стандартной «Весты» и значительно богаче по комплектации. Новинка оснащена 1,8-литровым двигателем с вариатором. Главной особенностью Aura является максимально комфортный задний диван, что делает этот автомобиль идеальным для использования российскими чиновниками и таксопарками.

Представлены планы на конец сентября по продажам китайского кроссовера Chery Tiggo 9 с объемом двигателя 2 литра и мощностью 249 лошадиных сил, который будет комплектоваться 8-ступенчатой АКПП. Эта модель будет конкурировать в сегменте с новым трехрядным автомобилем «Москвич 8».

Среди других осенних премьер - FAW Bestune T90. Благодаря китайской автомобильной промышленности будет доступен бюджетный Jetour X50, стартовая цена которого составит 1,99 миллиона рублей, а также флагманский Tank 700, который поступит к продаже в трех различных вариантах исполнения.

Фото: Carsweek.ru

Появилась информация о том, что для нового крупного рамного внедорожника Tank 700 была найдена альтернатива среди автомобилей «параллельного» премиум-класса.

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