Основные недостатки кроссовера Mitsubishi ASX с пробегом, выявленные в материале «ЗР»

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов поделился особенностями кроссовера Mitsubishi ASX 2013-2014 года выпуска. На рынке подержанных автомобилей наиболее часто встречаются модели с 1,8-литровым двигателем.

Стоит помнить, что у данного двигателя отсутствуют гидрокомпенсаторы, поэтому необходимо регулировать зазоры каждые 100 000 километров. Пластиковые ролики вспомогательных агрегатов не отличаются высокой долговечностью и могут прослужить от 60 до 80 тысяч километров.

Наиболее распространенной трансмиссией, предлагаемой на продажу, является вариатор Jatco JF011. Эта коробка передач не предназначена для эксплуатации в условиях бездорожья из-за частых пробуксовок. Однако для нее можно подобрать неоригинальные запчасти, которые хорошо себя зарекомендуют, так как данную трансмиссию отлично знают автосервисы в России.

Что касается подвески, одной из самых проблемных частей являются ступичные подшипники, которые могут прослужить не больше 120-130 тысяч километров. По мнению эксперта, внешний хромированный декор быстро теряет привлекательный внешний вид.

Фото: Carsweek.ru

Ранее мы сообщали, что новый компактный кроссовер от Mitsubishi будет представлен под восстановленным названием Grandis.