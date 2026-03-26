Реакция журналиста, уволенного Максом

Спортивный обозреватель издания The Guardian Джайлс Ричардс прокомментировал инцидент, произошедший на пресс-конференции Макса Ферстаппена в четверг. Журналист был вынужден покинуть мероприятие по требованию гонщика.

Ричардс рассказал, что с 1976 года увлекается Формулой 1 и считает себя счастливым человеком, поскольку его работа связана с любимым видом спорта. Однако, по его словам, ситуация, сложившаяся на Гран При Японии, вызвала у него глубокое разочарование. Макс Ферстаппен настоял на том, чтобы журналист ушёл с пресс-конференции, ссылаясь на вопрос, заданный в конце прошлого сезона.

По словам Ричардса, их первая встреча после того инцидента состоялась в Сузуке. Ферстаппен сразу же вспомнил журналиста и, улыбаясь, заявил, что не начнет беседу до тех пор, пока тот не покинет зал. В ходе короткого диалога пилот сказал ему "убирайся". Журналист отметил, что за свою долгую карьеру в Формуле 1 впервые столкнулся с подобным отношением со стороны гонщика.

Ричардс подчеркнул, что за последние десять лет неоднократно брал интервью у Ферстаппена. Все их прошлые встречи проходили в дружелюбной атмосфере, а в своих материалах он всегда отмечал выдающиеся способности голландского пилота, стараясь избегать необоснованной критики.

Причиной обострения отношений стал вопрос, который журналист задал Ферстаппену после Гран При Испании прошлого года. Тогда пилот столкнулся с Джорджем Расселлом и получил 10-секундный штраф, что привело к потере девяти очков и, как оказалось позже, стоило ему чемпионского титула. В финале сезона в Абу-Даби Ричардс поинтересовался у Макса, сожалеет ли он о том инциденте, но гонщик воспринял это как личное оскорбление.

Ферстаппен в ответ заявил: "Ты забываешь обо всём остальном, что произошло в моем сезоне. Ты помнишь только Барселону. Я знал, что это произойдет. А ты ещё и глупо ухмыляешься". Журналист отметил, что не смеялся, но был удивлен резкой реакцией пилота, что, возможно, и вызвало у него нервную улыбку.

На пресс-конференции в Сузуке Ричардс попытался уточнить, связано ли требование покинуть зал с прошлым вопросом, и Ферстаппен подтвердил это. На дополнительный вопрос, действительно ли пилота настолько расстроил тот эпизод, последовал лаконичный ответ: "Убирайся".

Журналист подчёркивает, что покинул мероприятие, а Ферстаппен на протяжении всего разговора сохранял улыбку. По мнению Ричардса, возможно, пилоту просто нравилась сложившаяся ситуация. После инцидента ему пришло письмо с резкими обвинениями в предвзятости, связанной с британским происхождением журналиста.

Коллеги Ричардса осудили поведение гонщика, назвав его возмутительным. Несмотря на произошедшее, сам журналист чувствует себя нормально, хотя отмечает, что не хотел бы становиться объектом подобных обсуждений.

Ричардс считает, что случившееся и его последствия негативно сказываются на репутации Формулы 1. Особенно его задели обвинения в предвзятости, ведь его задача — объективно освещать события. За свою карьеру он сталкивался с подобными обвинениями в адрес разных гонщиков, но всегда стремился к честности в работе.

Журналист добавил, что по-прежнему восхищается Ферстаппеном и надеется на восстановление нормальных отношений в будущем. Он подчеркнул, что задавать сложные вопросы — неотъемлемая часть его профессии.