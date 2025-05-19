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"Живые" кроссоверы Haval F7x уже доступны у дилеров в России

Haval F7x – купеобразный кроссовер, оставленный китайцами только на российском рынке. Появился паркетник на базе F7, с максимально оснащенной комплектацией Tech Plus. Сравнение цен и особенностей новинки в статье.
РедакцияР
Редакция
19.05.2025, 13:41·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Китайская автомобильная компания решила оставить купеобразный кроссовер Haval F7x исключительно на российском рынке. Как сообщает издание «Российская газета» со ссылкой на информацию от «Аларм-Моторс», в дилерские центры поступил паркетник на основе новой модели F7.

По данным источника, транспортные средства уже доступны в дилерской сети. Представители компании ожидают, что большой спрос среди россиян вызовет максимально оснащенная версия Tech Plus. Этот вариант комплектации предложит обширный и продуманный набор опций, причем разница в цене с версией Premium будет незначительной. Например, Haval F7x в комплектации Premium стоит 3 499 000 рублей, в то время как версия Tech Plus всего на 200 000 рублей дороже.

Автомобиль оснащен модной ниспадающей линией крыши и 192-сильным двухлитровым турбомотором, который работает в паре с 7-ступенчатой «роботизированной» коробкой передач с двойным сцеплением и системой полного привода. Сборка обновленного кроссовера-купе производится на заводе Haval в Тульской области.

Ранее на нашем портале сообщалось, что у дилеров в России появились первые кроссоверы Haval M6 калужской сборки.

Фото: Carsweek.ru

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