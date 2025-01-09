Приморский резидент был вынужден доплатить значительную сумму за приобретение Hyundai Palisade из Кореи

Житель Приморья вынужден будет доплатить 763 000 рублей за приобретенный по сниженной таможенной стоимости южнокорейский кроссовер Hyundai Palisade.

Автомобиль был куплен в 2022 году за 16 000 долларов, что на тот момент составляло около миллиона рублей. Однако таможенные службы выяснили, что реальная стоимость данной модели выше заявленной в документах. После переоценки автомобиля владелец был обязан доплатить 420 000 рублей, однако он отказался сотрудничать с контролирующим органом.

В результате вмешательства мирового суда было решено взыскать сумму принудительно. Более того, к исходной сумме доплаты добавились пени в размере 343 000 рублей за два года.

Комментируя данную ситуацию в беседе с журналистами издания "Федерал пресс", автоэксперт Марк Мягков отметил, что таможенные агенты намеренно занижают цены на автомобили в документах, чтобы привлечь больше клиентов. Однако в итоге разницу между заявленной и реальной стоимостью приходится компенсировать покупателю.

Фото: Carsweek.ru

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