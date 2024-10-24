Будет ли дефицит на вторичном авторынке в России?

Перед предстоящим ростом цен в октябре, россияне начали активно покупать новые автомобили, опасаясь дальнейших увеличений стоимости. В такой период спрос на подержанные машины естественно сократился.

На вторичном рынке наиболее востребованы самые недорогие автомобили. Аналитики выделили ВАЗ-2107 как наиболее популярную модель среди отечественных автомобилей, а среди иностранных - Kia Rio. Потребители выбирают доступные варианты из-за ограниченности бюджета, особенно если автомобиль нужен немедленно.

Среди лидеров продаж на российском вторичном рынке также значатся модели «Гранта», «Приора», «Самара», Niva.

Фото: Carsweek.ru

Тем временем российские автодилеры объявили о поступлении новых кроссоверов Volkswagen Talagon, цена которых начинается от 7,8 млн рублей.