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Будет ли дефицит на вторичном авторынке в России?

В сентябре продажи автомобилей с пробегом в стране снизились на 5,5%. Эксперты связывают спад продаж с сезонными факторами и изменением предпочтений покупателей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.10.2024, 20:31·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Перед предстоящим ростом цен в октябре, россияне начали активно покупать новые автомобили, опасаясь дальнейших увеличений стоимости. В такой период спрос на подержанные машины естественно сократился.

На вторичном рынке наиболее востребованы самые недорогие автомобили. Аналитики выделили ВАЗ-2107 как наиболее популярную модель среди отечественных автомобилей, а среди иностранных - Kia Rio. Потребители выбирают доступные варианты из-за ограниченности бюджета, особенно если автомобиль нужен немедленно.

Среди лидеров продаж на российском вторичном рынке также значатся модели «Гранта», «Приора», «Самара», Niva.

Фото: Carsweek.ru

Тем временем российские автодилеры объявили о поступлении новых кроссоверов Volkswagen Talagon, цена которых начинается от 7,8 млн рублей.

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