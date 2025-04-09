Жене: День, когда я надел униформу Ferrari, навсегда останется в моей памяти

Марк Жене уже более 20 лет остается верным команде Ferrari, начав свою карьеру тест-пилотом болидов. В интервью для подкаста Beyond the Grid испанец поделился своими впечатлениями от работы с пятью чемпионами мира в этой итальянской команде.

Жене отметил, что, хотя не обладает талантом некоторых известных гонщиков, ему по душе его роль тест-пилота. Он признался, что наслаждается общением с клиентами, работой с прессой и телекомментариями, а также тестированием исторических автомобилей Ferrari.

Интересно, что Жене не скучает по временам, когда сам выступал на трассе. Он по-прежнему наслаждается работой в команде и считает, что важно находить занятие, приносящее удовольствие.

Марк Жене почувствовал себя счастливчиком, когда впервые встал в красную униформу. Его счастью не было предела, когда ему пришлось надеть комбинезон Михаэля Шумахера из-за совпадения размеров их одежды.

Бывший гонщик отметил выдающиеся характеристики болида Ferrari 2004 года и его электроники. Жене убежден, что в то время никакие другие машины не могли сравниться с реакцией F2004 на изменения в управлении и двигателе.

Жене также поделился впечатлениями о работе с чемпионами мира и отметил особое качество, присущее тем гонщикам, которые завоевали несколько титулов. Он выразил восхищение талантом и упорством Михаэля Шумахера, а также отметил трудолюбие и страсть к делу Себастьяна Феттеля.