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Многочисленные штрафы получают россияне за украшение автомобилей к Новому году

Штрафы за новогоднее оформление машин в России: водителей штрафуют за гирлянды и елки на крыше, не отвечающие требованиям безопасности. ВНИМАНИЕ ГИБДД!
РедакцияР
Редакция
24.12.2024, 12:23·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В России активно пресекают недопустимое новогоднее оформление автомобилей, которое может создать опасность на дорогах. Особое внимание инспекторов Госавтоинспекции привлекают машины, украшенные гирляндами, сообщает Shot.

Владельцев таких транспортных средств ожидают штрафы в размере 500 рублей за яркие украшения, способные отвлечь внимание других водителей. Наказание аналогично штрафам за изменения в конструкции машины. Помимо этого, инспектор ГИБДД может потребовать устранить нарушение на месте и сообщить об этом в соответствующем подразделении.

В последнее время водители в России все чаще предпочитают украшать свои автомобили елками на крыше. Однако зачастую такие украшения крепятся крайне ненадежно, что также может представлять опасность на дороге и потенциально привлекать внимание инспекторов.

Гирлянды, используемые для декорирования кузова авто, питаются от электросистемы транспортного средства, что трактуется как вмешательство в штатную проводку. По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Яна Хайцеэра, рекомендуется подключать гирлянду напрямую к 12-вольтовому разъему прикуривателя, чтобы избежать возможных нарушений. В свою очередь, елку предпочтительнее крепить на багажник в целях обеспечения безопасности на дороге.

Ранее на нашем портале был опубликован материал о том, как оформить автомобиль к Новому году без риска получить штраф за нарушение правил дорожного движения.

Фото: Carsweek.ru

Источник

Статистика авторынка (49)Штраф (30)Латвийские (24)

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