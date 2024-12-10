Ожидали 4 года: в продаже появился потрясающий гиперкар Lotus Evija

В 2019 году мир увидел гиперкар Lotus Evija. Однако из-за различных обстоятельств поставки задержались и только в конце 2024 года удалось начать их организацию.

Премьера Evija оказалась зрелищной - автомобиль был признан одним из самых мощных серийных автомобилей на планете. Гиперкар оснащен сразу четырьмя электромоторами, общая мощность которых достигает 2000 лошадиных сил. Разгон до сотни занимает всего 3 секунды, а максимальная скорость превышает 320 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 70 кВт/ч обеспечивает запас хода на уровне 400 километров.

Производителям пришлось столкнуться с серьезными проблемами в течение 4 лет, вызванными сложностями с поставками автокомпонентов и пандемией. Наконец, долгий этап подготовки завершен, и первые счастливые владельцы готовятся забрать свои долгожданные автомобили.

Общее количество экземпляров Evija ограничено и составляет 130 машин. Цена каждого автомобиля превышает 250 миллионов рублей.

Фото: Carsweek.ru

Было объявлено, что Lotus Esprit Turbo получил внушительное обновление в виде опции, позаимствованной у болидов Формулы-1.