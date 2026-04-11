Жан Тодт о «золотой эпохе Ferrari» и роли Шумахера в её успехе

Жан Тодт, бывший президент FIA и руководитель Ferrari в эпоху побед Михаэля Шумахера, поделился воспоминаниями о непростом пути Скудерии к вершинам автоспорта в подкасте High Performance.

До прихода в Ferrari Тодт уже был известен своими достижениями на посту директора гоночных программ Peugeot. За это время французы одержали победы в обоих зачётах чемпионата мира по ралли, четырежды выиграли ралли-рейд «Париж-Дакар» и дважды триумфовали в «24 часах Ле-Мана». Благодаря этим успехам Жан Тодт приобрёл внушительную репутацию в автоспортивном мире.

«В начале 90-х Ferrari переживала сложные времена, команда не добивалась успехов и остро нуждалась в новом лидере, — вспоминает Тодт. — Мне неоднократно говорили, что идти в Ferrari не стоит. Но и для самой команды это был вызов: им нужен был человек без опыта работы в Формуле 1 и не итальянец. Переговоры начались в августе 1992 года, и только в марте 1993-го мы подписали контракт».

Первым пилотом, с которым Тодт вёл переговоры о переходе в Ferrari, стал Айртон Сенна. Встреча прошла в Монце в дни Гран При Италии-1993. Сенна был заинтересован в переходе в команду уже с 1994 года, однако у Скудерии тогда были действующие контракты с Герхардом Бергером и Жаном Алези. «Я сказал Сенне, что на 1994 год это невозможно, — отмечает Тодт, — а он ответил, что в Формуле 1 контракты не так уж важны. Для меня же они были важны, и я предложил ему рассмотреть 1995 год. В итоге Сенна выбрал Williams».

В 1994 году состав Ferrari остался прежним, в команде начались реформы, продолжившиеся в 1995-м. К 1996 году Скудерия была готова бороться за победы. «Нужно было устранить взаимные упрёки между инженерами, мотористами и пилотами, — вспоминает Тодт. — Если мы сможем пригласить Михаэля Шумахера, никто не сможет сказать, что у нас нет хорошего гонщика».

Переговоры с Михаэлем Шумахером состоялись в начале 1995 года. Встреча прошла в Монте-Карло, в ней участвовали Жан Тодт, юрист Ferrari, Михаэль и его менеджер Вилли Вебер. В тот же день контракт был подписан. Шумахера привлекал новый вызов и возможность попробовать себя в Ferrari, однако он согласился только после получения определённых гарантий. Параллельно Тодт вел переговоры с Россом Брауном относительно должности технического директора и с Рори Бёрном, которого рассматривали как главного конструктора. О переговорах с Шумахером они не знали, хотя оба уже работали с ним в Benetton.

В 1996 году Ferrari выиграла три гонки, а в 1997-м команда боролась за титул до финального этапа, когда Михаэль Шумахер предпринял спорный манёвр против Жака Вильнёва. Ошибка стоила титула. Тодт подчеркивает: «Сила коллектива проявляется именно тогда, когда не всё идёт гладко». Он отмечает, что Шумахер сознательно пошёл на столкновение, и всегда дорого платил за потери контроля. Так, в 1997 и 2006 годах ошибки стоили ему чемпионских титулов.

В 1998 году Ferrari снова упустила титул, когда машина Шумахера заглохла на старте финального Гран При Японии. В том же сезоне инцидент с Дэвидом Култхардом под проливным дождём в Спа привёл к аварии. В 1999-м произошёл технический сбой: на формировочном круге в Сильверстоуне отказали тормоза, но Шумахер никогда не обвинял команду. После возвращения в строй на этапе в Малайзии лидерство в личном зачёте перехватил Эдди Ирвайн.

У Ирвайна появился шанс сравняться по очкам с Микой Хаккиненом, однако по числу побед уступал. Тем не менее Ferrari впервые за долгое время выиграла Кубок конструкторов. По словам Тодта, если бы команда не одержала победу в 2000 году, это могло бы привести к катастрофическим последствиям. Но Скудерия сумела добиться успеха.



Несмотря на победу, гарантий не было. Тодт вспоминает совещание в середине сезона, на котором поставил задачу выиграть четыре последних гонки — иначе у команды могли возникнуть серьёзные проблемы. Скудерия выполнила задачу, после чего началась эпоха доминирования Ferrari: три года подряд команда выигрывала оба зачёта чемпионата мира.

Тодт вспоминает, как уже после завоевания титула Михаэль Шумахер попросил позволить ему проехать хотя бы полдня на тестах во Фьорано, чтобы убедиться в своей форме. По мнению Жана Тодта, неуверенность в себе — одно из сильных качеств чемпиона. Команда всегда стремилась к большему и не позволяла себе почивать на лаврах.

В 2004 году впервые в истории Формулы 1 чемпион мира определился уже в середине сезона: Михаэль Шумахер оформил титул в Маньи-Куре, а на следующем этапе в Венгрии Ferrari выиграла Кубок конструкторов. После этого последовала гонка в Спа, которую Шумахер не выиграл, а затем этап в Монце, где обе машины Ferrari стартовали с первого ряда. Даже после таких успехов команда продолжала беспокоиться о будущем и стремилась к новым достижениям.

«Мы быстро забывали о своих победах, потому что постоянно думали о том, как стать ещё лучше», — подытожил Жан Тодт.