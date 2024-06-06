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Будущее технологий в Формуле-1, согласно Жану Моншо, после DRS

Один из важных и интересных моментов нового технического регламента - отказ от системы DRS, теперь активные аэродинамические устройства появятся на переднем и заднем крыльях.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
06.06.2024, 21:12·2 мин
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Фото: F1news.ru

Один из важных и интересных моментов нового технического регламента - отказ от системы DRS, теперь активные аэродинамические устройства появятся на переднем и заднем крыльях.

Эти устройства будут выполнять ту же функцию, что и DRS - уменьшать лобовое сопротивление на высоких скоростях. Подробности работы и сущность режима Override Mode рассказал технический директор FIA Жан Моншо.

Жан Моншо подчеркнул, что в новых гоночных машинах большой упор сделан на снижение лобового сопротивления. Система DRS с подвижным задним крылом больше не будет использоваться для облегчения обгонов - теперь ее можно будет активировать на всех прямых участках трассы. Это изменение затронет всех гонщиков.

На прямых участках это решение снизит лобовое сопротивление и энергопотребление, а также увеличит максимальную скорость, что приведет к увеличению запасенной энергии во время рекуперации при торможении.

Увеличение количество обгонов остается значительным заданием. Решение этой проблемы будет осуществляться двумя способами: улучшением аэродинамики для снижения потерь и уменьшением турбулентности, которая влияет на устойчивость машины за другим гоночным автомобилем.

Каждому гонщику важно поддерживать близкое расстояние с автомобилем впереди на поворотах, чтобы обеспечить успешный обгон. Снижение турбулентности в этом случае сыграет ключевую роль.

Активные аэродинамические устройства на переднем и заднем крыльях позволят гонщику, следующему сзади, использовать больше энергии ERS в определенный момент времени на круге.

Для активации DRS в настоящий момент требуется интервал менее секунды между машинами на прямой участок трассы. Эти правила будут изменены, однако общая логика останется той же: гонщик приближается к сопернику, активирует систему и получает дополнительную энергию, чтобы совершить успешный обгон.

Стандартное количество дополнительной энергии будет определено регламентом, что, безусловно, увеличит вероятность успешного обгона в конце прямой.

Источник

FIA (65)Жан Моншо (1)

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