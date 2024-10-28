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Проблемы с Chevrolet Blazer EV вызваны недопустимой ошибкой на производстве

Владельцы электрокара Chevrolet Blazer EV столкнулись с необычной проблемой. Встроенный микрофон, предназначенный для звонков во время движения, оказался неэффективным из-за того, что его могли установить задом наперед.
РедакцияР
Редакция
28.10.2024, 13:02·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Владельцы электрокара Chevrolet Blazer EV столкнулись с необычной проблемой. Встроенный микрофон, предназначенный для звонков во время движения, оказался неэффективным из-за того, что его могли установить задом наперед. Это ошибка на производстве, которая может быть легко исправлена путем простого поворота микрофона.

Представители автопроизводителя описали проблему как неправильную установку микрофона в потолочной консоли. Это приводило к несовпадению отверстий, мешающих нормальной передаче звука. Если качество звука вызывает неудовлетворенность у владельцев Chevrolet Blazer, то они могут самостоятельно снять консоль и проверить микрофон. Если провода микрофона повернуты в противоположном направлении, необходимо просто повернуть сам микрофон на 180 градусов и установить обратно.

Эту проблему можно решить без официальной отзывной кампании, и многие владельцы автомобилей могут справиться с этой задачей самостоятельно. Поэтому Chevrolet не планирует проводить массовый отзыв электрокаров из-за данной неисправности.

Фото: Carsweek.ru

Напомним, ранее на нашем портале сообщалось о появлении у российских дилеров доступных седанов Chevrolet Monza китайской сборки.

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