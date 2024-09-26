Жак Вильнёв считает, что у McLaren выявились слабости

Экс-гонщик считает, что команда долго не уделяла должного внимания Норрису, из-за чего тот упустил ценные очки.

Жак Вильнёв также отметил, что мы можем ожидать насыщенную завершающую часть текущего сезона Формулы 1. Вильнёв предположил, что борьба между Максом и Ландо будет особенно напряжённой. По его мнению, Макс верно изменил тактику и теперь фокусируется не на победах в отдельных гонках, а на наборе очков, что свидетельствует о его зрелости как гонщика.

Экс-пилот выразил уверенность, что McLaren не принимает необходимых решений в ключевые моменты, что играет на руку Верстаппену. Если Норрис не выиграет чемпионский титул, то это, по мнению Жака Вильнёва, будет не его личная вина, а провал команды McLaren.

Вильнёв также отметил, что в McLaren были допущены ошибки, и возможно, уже слишком поздно что-либо исправлять. Интересно, что все началось на Гран При Венгрии, где команда McLaren не оказала должного приоритета Ландо Норрису, что позволило Данииэлю Пиастре одержать победу. Что касается контракта Оскара, то Вильнёв отметил, что практически нет информации о том, что именно содержится в документе, возможно, Марк Уэббер внёс в него некие пункты.

В дальнейшем Жак подчеркнул умение Марка Уэббера, который, как менеджер, может оказать существенное влияние на ситуацию. Учитывая опыт Уэббера в Red Bull Racing, где он часто оказывался в тени даже опережая Себастьяна Феттеля, Вильнёв уверен, что Марк не допустит повторения подобной ситуации с Оскаром.

В своих комментариях Вильнёв также остановился на Гран При Италии, где McLaren должен был показать выдающийся результат, но из-за некоторых обстоятельств команда потеряла драгоценные очки. По его словам, только Ландо Норрис из пилотов McLaren может претендовать на чемпионский титул, что вызывает опасения у Макса Верстаппена. Это привело к нескольким напряжённым моментам на трассе между двумя гонщиками, и Верстаппен впервые с серьёзностью рассматривает Норриса как достойного конкурента в борьбе за титул, что не случалось ему со времён борьбы с Льюисом Хэмилтоном.