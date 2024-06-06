Жак Вильнёв высказал критику по поводу продления контракта с Пересом.

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказал своё недовольство решением команды Red Bull Racing продлить контракт с гонщиком Серхио Пересом ещё на два сезона. По мнению Вильнёва, Перес уступает своему напарнику слишком часто, что делает его неподходящим для участия в команде.

«Серхио проводит свой самый слабый сезон в Red Bull, – заявил Вильнёв. – Обычно он блеснет в самом начале сезона, но в этот раз даже этого не произошло. И, кроме того, сейчас он отстаёт ещё больше!

В начале сезона он проигрывал Максу, а сейчас разрыв увеличился до полсекунды. За это время поместилось бы целых десять машин. Мне не понятно, почему команда приняла такое решение».

Касаясь другого перестройки в составе, произведённой командой Alpine по поводу завершения контракта с Эстебаном Оконом, Жак Вильнёв считает этот шаг логичным: «Меня не удивляет, что Окон и Alpine расстались. Было ясно, что у них не было шансов против двух французских гонщиков. И какой в этом смысл?

Французская команда с двумя французскими пилотами. На каком рынке они пытались действовать? Только на французском, но это бессмысленно. Было очевидно, что один из них покинет команду. Действиями в Монако Окон упростил им это решение. Он не из тех гонщиков, за которыми стоит удерживать».