Жак Вильнёв: "Новые правила — это весело!"

Жак Вильнёв оценил новый сезон Формулы 1 и отметил зрелищные изменения в правилах после захватывающей гонки в Китае для Sky Sport F1.
Демид Поршнев
16.03.2026, 18:42·2 мин
Фото: F1news.ru

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв теперь является постоянным экспертом телеканала Sky Sport F1. В минувшее воскресенье, находясь в Шанхае, он поделился своими впечатлениями о текущем сезоне Формулы-1.

Жак Вильнёв отметил, что новые правила добавили зрелищности гонкам. По его словам, несмотря на значительные изменения, соревнования стали только интереснее для болельщиков: «Новые правила – это весело! Да, это другие гонки, но они доставляют удовольствие. Так чего же вы ещё ждёте? Хотите хорошего шоу? У нас отличное шоу!»

Эксперт подчеркнул, что если бы подобные правила действовали в эпоху его выступлений, ему бы они не понравились. Он напомнил, что в его время соревнования проходили по другим регламентам, что требовало иных навыков от пилотов. Тем не менее, Вильнёв отметил, что сильнейшие гонщики по-прежнему занимают ведущие позиции.

Он также прокомментировал прошедшую гонку в Китае, назвав её насыщенной и непредсказуемой. По мнению Вильнёва, именно элемент неожиданности сделал этап особенно захватывающим: «Гонка в Китае получилась такой весёлой потому, что мы не знали, чего ожидать. Если у нас будет десять гонок с абсолютно таким сценарием, это может утомить, но пока этого нет. Разница между тем, используют гонщики доступную энергию или нет, огромна. Сейчас это просто весело. Посмотрим, что будет дальше».

