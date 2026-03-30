«Квоты ZEV сдерживают продажи Dacia в Великобритании, но ситуация изменится с выходом новых электромобилей»

Британский рынок электромобилей столкнулся с новыми вызовами: действующая квота на продажи автомобилей с нулевым уровнем выбросов, известная как ZEV mandate, сдерживает рост регистраций новых автомобилей Dacia. Однако производитель планирует представить четыре новых электромобиля к 2030 году, чтобы изменить ситуацию.

Лина Рибейро, недавно назначенная директором бренда Dacia в Великобритании, поделилась деталями стратегии развития марки на ближайшие пять лет. По ее словам, темпы роста будут “контролируемыми”, но именно ZEV mandate станет определяющим фактором. Согласно действующим правилам, в 2024 году доля полностью электрических автомобилей среди всех продаж должна составить 33 процента, что выше прошлогоднего показателя в 28 процентов. Между тем, единственная полностью электрическая модель Dacia — Spring — в прошлом году обеспечила лишь 17 процентов от общего объема регистраций марки.

Рибейро подчеркнула: “С момента выхода Dacia на британский рынок мы показывали стабильные объемы продаж без значительных скачков. В условиях ZEV mandate нам нужно найти баланс между ростом и выполнением нормативных требований. Скорее всего, именно ZEV mandate будет регулировать наш рост.”

Чтобы соответствовать экологическим стандартам, Dacia готовит к выпуску четыре новых электромобиля. Первый из них — компактный кроссовер, который в перспективе заменит модель Spring. Новинка будет построена на основе нового Renault Twingo и получит ту же батарею и электромотор, что позволит масштабировать производство и снизить цену.

По словам Лины Рибейро, “это будет автомобиль стоимостью менее 18 000 евро”. Ожидается, что в Великобритании цена составит примерно 16 000 фунтов стерлингов, однако окончательная стоимость пока не определена. Первые автомобили с правым рулем должны появиться в конце текущего года. “Разработка заняла 16 месяцев, и мы используем технологическую базу Renault, что позволяет удерживать низкую себестоимость. Модель предложит покупателям множество преимуществ по очень привлекательной цене,” — добавила руководитель британского подразделения компании.