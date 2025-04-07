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Завод «Урал» выпустил свой 1,5-миллионный автомобиль

Автозавод «Урал» выпустил юбилейный грузовик с порядковым номером 1 500 000 – Урал NEXT 4320-6952-72Е5Г38. Гендиректор подчеркнул сложность современных машин. Новый корпус завода увеличит производство до 5 500 автомобилей в год.
РедакцияР
Редакция
07.04.2025, 11:02·2 мин
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Фото: Autostat.ru

На производственном заводе «Урал» состоялось выпускное мероприятие, посвященное выпуску юбилейного грузовика под серийным номером 1 500 000. Этим знаковым автомобилем стал Урал NEXT 4320-6952-72Е5Г38 - полноприводное шасси, предназначенное для установки специального оборудования.

Исторический момент отметил генеральный директор предприятия, Павел Яковлев. Он подчеркнул: «Мы достигли отметки в миллион выпущенных автомобилей к 1986 году, но для того, чтобы достичь цифры в 1 500 000, нам потребовалось еще почти 39 лет. Сложность производства значительно выросла».

Согласно изданию «Миасский рабочий», на торжественной церемонии на фоне главного конвейера появились три автомобиля Урал нового поколения NEXT - в белом, синем и красном цветах, символизирующих российский флаг. Юбилейный грузовик выделялся современной белой трехместной кабиной. Данная модель отличается отличной проходимостью и грузоподъемностью.

Автомобиль Урал-4320-6952-72E5G38 оборудован двигателем ЯМЗ-536 (ЭК-5) мощностью 283 лошадиных сил. Грузоподъемность достигает 12,5 тонн, а полная масса – до 22,5 тонн. Эти грузовики широко используются в тяжелой промышленности и коммунальном хозяйстве.

В тот же день первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров посетил автозавод «Урал» для знакомства с модельным рядом производимых автомобилей. В ассортименте завода представлены бортовые грузовики, самосвалы, а также другая спецтехника.

Совместно с государственными инвестициями на заводе реализуется проект нового сборочного корпуса, предназначенного для сборки около 5 500 машин ежегодно. Планируется, что предприятие достигнет запланированных объемов производства ко

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