Завод «Москвич» утвердил новый эффектный слоган, отсылающий к популярной цитате

Московский автомобильный завод «Москвич» принял решение зарегистрировать новый товарный знак, вдохновившись примером «АвтоВАЗа». Об этом свидетельствуют данные, размещённые на сайте Роспатента. Новый слоган звучит как «Можно, если нужно!», что является своеобразным ответом на знаменитую фразу «Можно, а зачем?».

В рамках регистрации под данным товарным знаком «Москвич» получает право потенциально выпускать и реализовывать широкий ассортимент продукции. В категорию могут войти системы сигнализации, программное обеспечение, носители для записи и хранения цифровых и аналоговых данных, механизмы для устройств с функцией предоплаты, кассовое оборудование, компьютеры и периферийные устройства. Кроме того, товарный знак позволит распространять транспортные средства, аппараты, способные перемещаться по земле, воде и воздуху, а также предоставлять услуги в сфере управления и организации бизнеса.

Причины подачи заявки на регистрацию слогана «Можно, если нужно!» официально не называются. По мнению экспертов, не исключено, что компания «Москвич» рассматривает возможность расширения деятельности, сохраняя при этом производство и реализацию автомобилей под своим брендом.

Стоит напомнить, что в феврале «АвтоВАЗ» также подал заявку на регистрацию фразы «Можно, а зачем?». Автором этой реплики стал руководитель проектов новых автомобилей компании Олег Груненков. Выражение приобрело популярность после интервью, в котором Груненков прокомментировал возможность выпуска российскими автопроизводителями автомобилей, сопоставимых с BMW.

Кроме того, в начале апреля стало известно о повышении цен на наиболее популярную и доступную модель кроссовера «Москвич 3» в комплектациях 2026 года выпуска. Согласно данным «Автоновостей дня», стоимость этих версий увеличилась на 30–40 тысяч рублей, что составляет рост на 1,4–1,8%.

Автор: Иван Бахарев