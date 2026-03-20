Завод Gislaved в Ульяновске произвел 1,2 миллиона шин в 2025 году

По итогам 2025 года ульяновское предприятие Gislaved выполнило производственный план, изготовив 1,2 миллиона шин. Информацию об этом распространила пресс-служба завода.

В течение прошлого года на производстве освоили выпуск 148 уникальных типоразмеров шин, которые представлены под двумя брендами — Gislaved и Cordiant.

Весной текущего года на российском рынке появились новые летние шины: Gislaved ActiveControl и Gislaved EcoControl. Их разработкой занимался научно-технический центр «Интайр», а серийное производство организовано на базе завода Gislaved в Ульяновске.

Модель Gislaved ActiveControl предназначена для водителей, предпочитающих динамичный стиль управления автомобилем. Эта линейка включает 44 типоразмера с посадочными диаметрами от 16 до 20 дюймов.

Шины Gislaved EcoControl ориентированы на повышение топливной экономичности за счет сниженного сопротивления качению, а также на улучшенное сцепление с мокрой дорогой. Для покупателей доступно 39 типоразмеров этой модели с посадочными диаметрами от 14 до 19 дюймов. Обе модели предлагаются в комплектациях с дополнительной защитой обода.

Напомним, что завод Gislaved в Ульяновске возобновил работу официально в марте прошлого года. Предприятие не функционировало почти 3 года, а затем сменило собственника. В настоящее время завод специализируется на выпуске как зимних, так и летних шин.