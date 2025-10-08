Jaguar Land Rover восстановил работу после атаки хакеров, потеряв £1,5 миллиарда

Крупнейший британский автопроизводитель Jaguar Land Rover, выпускающий известные на весь мир автомобили Jaguar и Land Rover, недавно оказался жертвой масштабной кибератаки. Инцидент, произошедший в августе, парализовал деятельность компании на целый месяц и привел к серьезным финансовым потерям. Однако 8 октября деятельность предприятий была официально возобновлена.

Месяц в простое: цена кибератаки

Цифровая атака вывела из строя основные IT-системы Jaguar Land Rover, что полностью остановило производственные процессы. За более чем месяц простоя компания потеряла свыше 1,5 миллиарда фунтов стерлингов, что эквивалентно более 143 миллиардам рублей. Такие убытки стали серьезным испытанием для всей структуры и имиджа легендарного британского автопрома.

Первые шаги к возобновлению производства

Восстановление работы началось поэтапно. В первую очередь возобновили функционирование завод по производству двигателей в Вульверхэмптоне и предприятие по выпуску аккумуляторов в Бирмингеме. Далее к работе подключились штамповочные цеха в Бромичборо, Хэйлувуде и Солихалле.

Особенно значимым для компании стал перезапуск предприятий в Солихалле, где собираются ключевые модели — Range Rover и Range Rover Sport. Об открытии остальных площадок Jaguar Land Rover обещает сообщать дополнительно.

Финансовая поддержка поставщиков

Задержка в производстве негативно сказалась и на партнерах Jaguar Land Rover. Многие поставщики оказались в тяжелом положении, а некоторые были вынуждены пойти на сокращение сотрудников. Для поддержки партнеров компания ввела специальную финансовую программу, позволяющую заранее выплачивать партнерам средства для поддержания оборотного капитала. Британские государственные органы создали специальный комитет для расследования произошедшего и координации дальнейших действий.

Комментарий руководства

Генеральный директор Jaguar Land Rover Адриан Марделл поблагодарил сотрудников и партнеров за их усилия и подчеркнул значимость возобновления работы ключевых предприятий, таких как завод в Вульверхэмптоне, для всей компании. По его словам, процесс полного восстановления будет непростым, но запуск производства — главный шаг к возвращению к нормальной работе.

Статистика до атаки: есть ли тревожные сигналы?

Проблемы Jaguar Land Rover не ограничиваются кибератакой. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, за последние три месяца дилерские продажи автомобилей компании снизились почти на четверть и составили 66 165 единиц — на 21 138 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом Адриан Марделл уточнил, что до инцидента с хакерами, в июле и августе, объемы реализации соответствовали ожиданиям руководства. Это может свидетельствовать о наличии более глубоких сложностей, усугубленных последними событиями.

История Jaguar Land Rover наглядно демонстрирует, насколько современный бизнес зависит от цифровой безопасности, и как одна кибератака способна привести к многомиллиардным последствиям в реальном секторе экономики. Компания приступила к долгому процессу полного восстановления.

Источник: autonews.com