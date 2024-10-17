Завод Audi в Брюсселе, кажется, обречен, поскольку подходящий покупатель не был найден

Летом компания Audi объявила о намерении досрочно прекратить производство модели Q8 e-tron. Причиной стала снижение спроса на эту линейку. Также было отмечено, что на заводе в Брюсселе, где выпускаются кроссоверы, имелись долгосрочные проблемы, такие как высокие логистические издержки и сложная планировка, изменить которую затруднительно из-за близкого расположения к центру города.

Учитывая сложившуюся ситуацию, руководство Audi объявило о планах по проведению реструктуризации завода, при этом отметив, что, в случае не нахождения альтернативы, деятельность завода может быть прекращена.

Фото: Carsweek.ru

На данный момент сотрудникам компании предстоит сложный период, связанный с перспективой закрытия производственной линии.

Прокомментировав ситуацию, главный операционный директор Audi Герд Уокер отметил, что несмотря на обращение 26 заинтересованных сторон, компании не удалось найти жизнеспособного и устойчивого решения для улучшения ситуации. Кроме того, сообщается, что Volkswagen Group не планирует выпускать новые модели на данном заводе или искать другое использование для объекта.

Недавно мы писали о том, что следующее поколение Audi A7 будет представлено в новом кузове. Несмотря на изменения в дизайне и технические характеристики, новый Audi A7 будет продолжать конкуренцию с традиционными соперниками текущего A6, такими как BMW 5 серии и Mercedes E-Class.