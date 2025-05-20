Седан Lexus IS500 получил специальную версию, которая может стать прощальной.

Lexus IS представил новую версию Ultimate Edition, которая может стать прощальной для этого заднеприводного седана.

Новинка 2025 года основана на модели Lexus IS500 F Sport Performance, добавленной в линейку зимой 2021 года в рамках эксперимента с «заряженными» седанами с 2007 года.

Планируется выпустить всего 500 автомобилей. Ограниченную серию можно будет узнать по номерным табличкам, матово-черным 19-дюймовым колесам и красным тормозным суппортам.

Цветовая гамма красно-черного сочетания продолжается в интерьере. В автомобиле будут красные ремни безопасности и специальные накладки на пороги.

Автомобиль будет оснащен стандартным 472-сильным атмосферным пятилитровым двигателем, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Лимитированный седан появится на американском рынке уже этой осенью и будет позиционироваться как модель 2025 года. Это означает, что возможность выпуска новой модели в 2026 году под вопросом. Американский рынок всегда был ключевым для этой модели.

Представитель Lexus отказался комментировать слухи о возможном прекращении продаж Lexus IS в следующем году.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что дилеры в России предлагают привезти кроссоверы Lexus RX 350 2025 года выпуска японской сборки.

Фото: Car and driver, Lexus