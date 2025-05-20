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Седан Lexus IS500 получил специальную версию, которая может стать прощальной.

Lexus IS Ultimate Edition: «прощальное» исполнение для заднеприводного седана. Ограниченный выпуск 500 автомобилей, уникальный дизайн и мощный двигатель. Седан доступен на американском рынке осенью 2025 года.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
20.05.2025, 15:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Lexus IS представил новую версию Ultimate Edition, которая может стать прощальной для этого заднеприводного седана.

Новинка 2025 года основана на модели Lexus IS500 F Sport Performance, добавленной в линейку зимой 2021 года в рамках эксперимента с «заряженными» седанами с 2007 года.

Планируется выпустить всего 500 автомобилей. Ограниченную серию можно будет узнать по номерным табличкам, матово-черным 19-дюймовым колесам и красным тормозным суппортам.

Цветовая гамма красно-черного сочетания продолжается в интерьере. В автомобиле будут красные ремни безопасности и специальные накладки на пороги.

Автомобиль будет оснащен стандартным 472-сильным атмосферным пятилитровым двигателем, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Лимитированный седан появится на американском рынке уже этой осенью и будет позиционироваться как модель 2025 года. Это означает, что возможность выпуска новой модели в 2026 году под вопросом. Американский рынок всегда был ключевым для этой модели.

Представитель Lexus отказался комментировать слухи о возможном прекращении продаж Lexus IS в следующем году.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что дилеры в России предлагают привезти кроссоверы Lexus RX 350 2025 года выпуска японской сборки.

Фото: Car and driver, Lexus

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