"Серийное производство Tenet в Калуге начнется летом", - сообщили источники.

На производственных мощностях завода АГР в Калуге начинается сборка автомобилей под новым брендом Tenet. Эмблема этой марки, по информации, будет аналогична логотипу автомобилей Chery. Однако контракт на сотрудничество был подписан с китайской компанией Defetoo.

Подобная ситуация уже имеет место с новым брендом Knewstar, предположительно не связанным с Geely. Тем не менее, первая модель под этим именем - купеобразный кроссовер Knewstar 001 - сильно напоминает Geely Tugella.

В дальнейшем, как отмечает представитель компании Алексей Калицев, сборка автомобилей Tenet будет вестись по полному циклу. Начало мелкоузловой сборки запланировано на середину текущего лета. Компания обещает освоить крупноузловой метод производства в кратчайшие сроки.

В этом году также планируется запустить производство четырех новых моделей под брендом Tenet.

Ранее было объявлено, что на заводе калининградского «Автотора» начнется сборка сверхдешевого китайского автомобиля Eonyx.