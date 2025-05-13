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"Серийное производство Tenet в Калуге начнется летом", - сообщили источники.

Мелкоузловая сборка машин под маркой Tenet стартует на заводе АГР в Калуге, договор подписан с Defetoo. Под брендом Tenet обещают запустить четыре новые модели. В перспективе планируется полный цикл производства. В Калининграде начнут сборку китайского автомобиля Eonyx от «Автотора».
А
Антон Звонкий
13.05.2025, 13:51·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

На производственных мощностях завода АГР в Калуге начинается сборка автомобилей под новым брендом Tenet. Эмблема этой марки, по информации, будет аналогична логотипу автомобилей Chery. Однако контракт на сотрудничество был подписан с китайской компанией Defetoo.

Подобная ситуация уже имеет место с новым брендом Knewstar, предположительно не связанным с Geely. Тем не менее, первая модель под этим именем - купеобразный кроссовер Knewstar 001 - сильно напоминает Geely Tugella.

В дальнейшем, как отмечает представитель компании Алексей Калицев, сборка автомобилей Tenet будет вестись по полному циклу. Начало мелкоузловой сборки запланировано на середину текущего лета. Компания обещает освоить крупноузловой метод производства в кратчайшие сроки.

В этом году также планируется запустить производство четырех новых моделей под брендом Tenet.

Ранее было объявлено, что на заводе калининградского «Автотора» начнется сборка сверхдешевого китайского автомобиля Eonyx.

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