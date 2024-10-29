Будет ли дилерам запрещено продавать автомобили, растаможенные на физических лиц?

На круглом столе в комитете Совета Федерации по регламенту и парламентской деятельности уже не впервые обсуждаются вопросы, связанные с защищенностью россиян, покупающих новые импортные автомобили у дилеров. Предложения участников включают в себя запрет на продажу машин, растаможенных на физических лиц.

Схемы с оформлением автомобилей на частных лиц и последующей продажей через автосалоны широко использовались в последние годы, упрощая процесс таможенного оформления иномарок и снижая затраты. Введение новых тарифов на утилизационный сбор способствует увеличению подобных сделок в будущем. После ввоза автомобиль уже не продается от имени автосалона, а заключается простая сделка между физическими лицами, без гарантийных обязательств со стороны дилера.

Государство предпринимает шаги для пресечения подобных нарушений, например, установлен запрет на продажу машин, растаможенных на физических лиц, ранее определенного срока. Продажа таких автомобилей до истечения года обязывает продавца уплатить полный коммерческий утилизационный сбор.

На круглом столе Совета Федерации было высказано обеспокоенность по поводу ситуации на авторынке, представителям различных ведомств направлено письмо с предложением запретить дилерам заключать сделки, освобождающие их от ответственности за качество автомобилей. Также предлагается внести изменения в законодательство о защите прав потребителей.

Однако несмотря на предпринимаемые меры, остается неясным, как контролировать все аспекты таких продаж. Будущее также подвержено риску использования указанных схем при продаже подержанных автомобилей, и различие между новыми и подержанными машинами может быть незначительным и трудноуловимым для регулирующих органов.