Решение FIA о запрете не связано с техническими характеристиками Red Bull

Недавно в FIA были внесены изменения в Технический регламент, касающиеся использования ассиметричной тормозной системы. Параграф 11.2.1 теперь содержит запрет на создание асимметричных тормозных моментов на оси автомобиля.

Появилась информация, что именно эта система могла быть установлена на болиде RB20 команды Red Bull Racing, что могло повлиять на скорость её движения.

Тем не менее, по данным издания Racingnews365, все команды Формулы 1 проголосовали за запрет такой системы. Представители FIA подтвердили, что запрет был введён профилактически и не имеет отношения к конструкции тормозной системы RB20.

Представитель федерации заявил: "Это не соответствует действительности, что какая-либо команда использовала подобную систему ранее".