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Изображение нового руля для внедорожника УАЗ «Патриот» было запатентовано.

В последние дни в базе данных Роспатента были замечены изображения рулевого колеса, которое, скорее всего, будет установлено на обновленный внедорожник УАЗ «Патриот». Об этом сообщает издание «Российская газета».
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.11.2024, 11:21·1 мин
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Фото: Autostat.ru

В последние дни в базе данных Роспатента были замечены изображения рулевого колеса, которое, скорее всего, будет установлено на обновленный внедорожник УАЗ «Патриот». Об этом сообщает издание «Российская газета».

По имеющейся информации, патент на данное изделие принадлежит Ульяновскому автомобильному заводу, однако подробностей об этом новшестве в общем доступе пока нет.

Представитель УАЗа, с которым связалась газета «РГ», поделился, что данное рулевое колесо является одним из вероятных вариантов – без лишних кнопок, но с встроенной подушкой безопасности. Он отметил, что аналогичное устройство может быть установлено уже в следующем летнем сезоне.

Источник

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