В России сертифицируют роскошный седан Hongqi L1 — «замену Audi и Mercedes»

В России проходит сертификация нового флагманского седана Hongqi L1 с гибридной трансмиссией и мощностью до 490 л.с., цены могут достигать 35 млн рублей.
Антон Звонкий
13.10.2025, 10:01·2 мин
Фото: Carsweek.ru

В России проходит процесс сертификации нового представительского седана Hongqi L1, который также известен под именем Guoya. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили». На сегодняшний день эта модель занимает верхнюю строчку в линейке бренда и является самой дорогой у Hongqi.

Hongqi L1 впервые был представлен широкой публике на автосалоне в Пекине в прошлом году. Габариты автомобиля впечатляют — длина кузова превышает 5,35 метра, а колесная база составляет 3,26 метра. Таким образом, китайский флагман практически не уступает по размерам длиннобазной версии Mercedes-Benz S-Class, длина которой составляет 5,32 метра, а расстояние между осями приближается к 3,21 метра.

На китайском рынке Hongqi L1 доступен в двух вариантах исполнения салона: с цельным задним диваном либо с раздельными креслами и массивным подлокотником, в котором размещен холодильник. Вне зависимости от выбранной конфигурации, седан оснащается гибридной трансмиссией.

Базовая версия Hongqi L1 оборудована трехлитровым двигателем V6 мощностью 396 л.с. Кроме того, для покупателей предусмотрена альтернатива — 4-литровый битурбированный V8, развивающий 490 л.с. Все версии седана комплектуются системой полного привода и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Стоимость Hongqi L1 в автосалонах КНР достигает 1,4–1,86 миллиона юаней, что в переводе на российскую валюту составляет примерно 16–21,1 миллиона рублей. Однако, с учетом действующего утильсбора, в России цена на этот седан может превысить 35 миллионов рублей. О точной дате появления модели на российском рынке пока не сообщается, хотя ранее анонсировалось, что премьера состоится в текущем году.


Фото: Carsweek.ru

Напомним, ранее стало известно о специальном обновлении премиального кроссовера Hongqi HS3 для российского рынка.

Фото: Autohome.cn

