Приобрести автомобиль теперь можно и через Яндекс.Маркет

На Яндекс Маркете появилась новая категория товаров - автомобили. По информации пресс-службы Яндекса, пока доступ к сервису есть только у жителей Москвы, но уже в 2025 году он расширит свое присутствие и на другие города России.

Первыми автомобилями на маркетплейсе стали модели китайских производителей Chery, JAECOO и OMODA. Среди представленных автомобилей - Chery Tiggo 4 PRO, Tiggo 7 PRO Max, Tiggo 8 PRO Max, Arrizo 8, а также JAECOO J7 и J8, OMODA C5 и S5. В дальнейшем Яндекс Маркет планирует расширить ассортимент, начав сотрудничество с другими автопроизводителями.

Поиск автомобилей на Маркете можно осуществить через строку поиска или пройдя в раздел "Автотовары". При выборе потенциальный покупатель имеет возможность сравнивать характеристики различных моделей по разным параметрам, таким как тип кузова, объем двигателя, мощность, тип трансмиссии и другие. Процесс покупки включает оформление заказа на платформе, выбор автосалона для самовывоза, связь с менеджером для уточнения деталей и подписания документов. Затем покупатель самостоятельно приезжает в салон, заключает договор и получает приобретенный автомобиль, совершая оплату наличными или по карте.

Важно отметить, что Яндекс не первый маркетплейс, который внедряет автомобили в качестве новой категории товаров. В сентябре 2023 года продажи новых автомобилей начались на Ozon, где за первый год было продано более 600 машин. Через год на Ozon были доступны автомобили 40 различных брендов не только в Москве, но и в других городах России.

Также стоит вспомнить, что с начала 2024 года россияне получили возможность приобрести автомобили Haval, Land Rover, Honqqi и Zeekr на Мегамаркете. С апреля того же года автомобили Chery, OMODA, JAECOO, Zeekr и Voyah стали доступны на Wildberries. К лету к ним были добавлены автомобили LADA. Таким образом, маркетплейсы все чаще используются автопроизводителями в качестве дополнительного канала продаж.