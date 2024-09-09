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Зак О'Салливан вынужден завершить сезон в Формуле 2.

Участник Гоночной академии Williams и гонщик команды ART Зак О’Салливан объявил, что покидает соревнования в Формуле 2 из-за финансовых трудностей. Он пропустит оставшиеся гонки этого сезона, как сообщил в своем заявлении.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.09.2024, 20:12·1 мин
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Фото: F1news.ru

Участник Гоночной академии Williams и гонщик команды ART Зак О’Салливан объявил, что покидает соревнования в Формуле 2 из-за финансовых трудностей. Он пропустит оставшиеся гонки этого сезона, как сообщил в своем заявлении.

Зак выразил благодарность ART GP и Williams Racing за поддержку, особенно отметив победу в Монако. Он также отметил, что финансовые проблемы стали непреодолимым барьером для его участия в гонках.

Гонщик признал, что это решение было для него непростым, и выразил глубокую признательность всем спонсорам и болельщикам, поддерживавшим его на протяжении карьеры. Зак завершил заявление надеждой на возможность вернуться к гонкам в будущем.

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