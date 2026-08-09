Зак Браун выиграл поул на McLaren M8D образца 1970 года

Зак Браун продолжает демонстрировать не только выдающиеся управленческие способности во главе McLaren, но и личную страсть к автоспорту, подтверждая свой профессионализм за рулём гоночных автомобилей.

В распоряжении Брауна находится впечатляющая коллекция машин разных эпох, каждая из которых оставила значимый след в истории мирового автоспорта. Ежегодно исполнительный директор McLaren принимает участие в соревнованиях на некоторых из этих автомобилей, и делает это не только ради собственного удовольствия. На традиционном автомобильном фестивале в калифорнийском Монтерее он регулярно показывает высокие результаты, выступая в гонках наравне с профессионалами.

«Мой любимый способ наслаждаться летним перерывом – проводить его на гоночной трассе Лагуна-Сека! – делится Зак Браун в социальных сетях. – В этот уик-энд начинается фестиваль в Монтерее, и моя команда United Autosports привезла сюда три мои любимые машины.

Среди них – прототип McLaren M8D, созданный для серии Can-Am, Jaguar XJR8 из категории Group C и Chevrolet Camaro, с которым я принимаю участие в гонках IROC. А уже на следующей неделе мне предстоит дебютировать за рулём уникального гоночного автомобиля, на котором я ещё никогда не выступал.

Мы находимся в Калифорнии, и на McLaren M8D нам удалось выиграть квалификацию, что позволит стартовать с поула в воскресной гонке на приз Брюса Макларена!»

Модель McLaren M8D была разработана в 1970 году специально для популярной серии Can-Am. На этих машинах такие известные гонщики, как Дэн Герни, Питер Гетин и Денни Халм, одержали победы в девяти из десяти этапов сезона. Стоит отметить, что именно на испытаниях M8D трагически погиб основатель компании Брюс Макларен – авария произошла на трассе в Гудвуде.

Зак Браун продолжает поддерживать высокий уровень, не уступая своим пилотам. Напомним, что команда McLaren ушла на летний перерыв после успешного выступления на Гран При Венгрии, где Ландо Норрис, стартовав с поула, одержал победу.