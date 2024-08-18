Трансляция онлайн: "Зак Браун выиграл гонку за рулём чемпионской Williams"

Гонщики McLaren в текущем сезоне показали высокие результаты, одержав две победы на гоночных трассах. Но исполнительный директор команды, Зак Браун, продолжает демонстрировать свое мастерство и вне гоночных состязаний. Недавно он победил в гонке исторических машин, проходившей в рамках традиционного фестиваля Monterey Motorsport Reunion в Калифорнии.

На данном фестивале Зак Браун выступил не только от своего имени, но и в составе команды United Autosports, которая тоже поздравила его с победой.

Победа приобрела особую ценность благодаря тому, что Браун пилотировал машину Williams FW07B, на которой в 1980 году чемпионом мира стал Алан Джонс. Именно поэтому в социальных сетях появилось сообщение от United Autosports: "Поздравляем Зака, вот это уик-энд за рулём Williams!"

Сам Зак Браун отметил, что для него это был невероятный уик-энд за рулем легендарной машины, особенно важным стало то, что победа пришла на его родной трассе. "Это делает победу ещё более великолепной!" - подчеркнул он.

Зак считает трассу Лагуна-Сека своей домашней, ведь он вырос в штате Калифорния, и его победа на этом историческом треке имеет особенное значение.