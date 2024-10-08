Возглавляющий McLaren Зак Браун выражает уверенность в автомобиле.

За шесть гонок до завершения сезона команду McLaren возглавляет в борьбе за титул в Кубке конструкторов. Её преимущество над Red Bull Racing составляет 41 очко. Генеральный директор из Уокинга, Зак Браун, обратился к своим коллегам с призывом не расслабляться и не терять бдительность.

«Мы должны двигаться постепенно, шаг за шагом, — подчеркнул Зак Браун. — Каждый раз, когда я с Андреа Стеллой обсуждаю наши планы на предстоящий Гран При, он никогда не говорит: "Мы нацелены на победу в этой гонке". Он придерживается достаточно консервативного подхода, остаётся реалистичным и продолжает упорно трудиться».

«В начале сезона я искренне верил, что Макс Ферстаппен выиграет все 24 гонки, но на данный момент он не одержал победу уже в восьми зачётах подряд. Это демонстрирует, насколько быстро всё может измениться. Перед нами ещё шесть этапов, и нам не следует погружаться в чувство ложной уверенности».

«Ни одна из оставшихся трасс не вызывает у нас беспокойства, но мы испытываем стандартное волнение перед гоночным уик-эндом, которое помогает нам оставаться на гребне волны. На некоторых из предстоящих гонок, на наш взгляд, мы будем выглядеть более перспективно. Учитывая, что мы добивались успехов на различных трассах, у нас есть все основания доверять в наш автомобиль».