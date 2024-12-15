Зак Браун: В 2020 году мы были на грани краха...

Команда McLaren в истории Формулы-1 празднует победу в Кубке конструкторов после 26 летних страданий. Однако, не стоит забывать о сложностях, с которыми сталкивалась эта команда недавно, включая экономические трудности.

Пять лет назад McLaren находился на грани выживания из-за финансовых проблем. Пандемия 2020 года лишь ухудшила ситуацию. Спасением для команды стали инвестиции от бахрейнского суверенного фонда Mumtalakat, который владеет McLaren Group, продажа базы в Уокинге и финансовая поддержка компании MSP Sports Capital.

Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун подчеркнул: «Мы были на грани. Нам удавалось оплачивать счета, но мы были всего в нескольких месяцах от банкротства. Новые инвестиции были жизненно необходимы для выживания команды».

Сложности не заключались только в финансах. Гоночная команда продолжала выступать, но финансовые трудности McLaren Group могли отразиться на ее результативности. Цель руководства была в том, чтобы команда не потеряла мотивацию из-за внешних сложностей.

Благодаря привлеченным инвестициям, McLaren укрепила свою финансовую позицию и теперь входит в число лидеров по бюджету в Формуле-1. Этот успех вдохновил команду, которая прошла через многое. По мнению Брауна, все, что не убивает, делает нас сильнее.

Заключив сложный период, McLaren ощущает более уверенное будущее. Он гордится достигнутыми результатами и подчеркивает, что команда теперь готова бороться с лучшими. В свои поисках улучшения, McLaren признает, что технологически есть куда расти, но по финансовым возможностям они не уступают другим топ-командам.