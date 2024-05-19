Главная Новости McLaren Скорость – главное преимущество в борьбе за победу, считает Зак Браун
Новости

Скорость – главное преимущество в борьбе за победу, считает Зак Браун

Исполнительный директор McLaren Racing, Зак Браун, поделился своим мнением о скорости болида MCL38 и выразил надежду на успешное выступление обеих гонщиков его команды.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.05.2024, 16:01·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Исполнительный директор McLaren Racing, Зак Браун, поделился своим мнением о скорости болида MCL38 и выразил надежду на успешное выступление обеих гонщиков его команды.

«Думаю, у всех гонщиков, кто стартует с первых пяти позиций, есть шанс на победу – к счастью, обе машины McLaren в этой первой пятерке. Правда, мы поставили Оскара Пиастри в не самое выгодное положение, допустив вчера ошибку в выборе тактики, но считаю, что у нас две одинаково быстрые машины».

«И хотя вокруг стартуют тоже очень быстрые машины, будем надеяться, что мы увидим яркую гонку. Думаю, что темп позволит нам побороться за победу, хотя Оскару ещё предстоит отыграть несколько позиций, а также посмотрим, что Ландо удастся предпринять на старте».

Источник

McLaren (57)Зак Браун (5)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Skoda Octavia из КНР теперь можно купить в России

Редакция·19.01.2024
Новости

"«Калашников» анонсировал выпуск электрического ретро-мотоцикла ИЖ-49"

Редакция·11.04.2024
Новости

"Jeep отзывает внедорожник Cherokee 2022 из-за проблем с сигналами поворота"

Иннокентий Петров·03.04.2024
Новости

"Volvo назвала свои два кроссовера иначе. Как они теперь называются?"

Демид Поршнев·20.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация