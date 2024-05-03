Зак Браун предупредил: Ньюи – не последний, кто покинет Red Bull

Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун на пресс-конференции в пятницу заявил, что Эдриан Ньюи – не последний, кто уйдёт из Red Bull…

Зак Браун отметил, что события, происходящие в команде, могут привести к дестабилизации ситуации. Он подчеркнул, что уход Ньюи, который является самым успешным конструктором всех времен, может стать лишь первым шагом в серии изменений.

«Удивлен ли я? Полгода назад был бы удивлен. Но учитывая всё, что произошло с начала года, и хорошо зная Эдриана, сейчас я не вижу в этом ничего удивительного. Он двигается дальше», - подчеркнул Браун.

Зак Браун выразил уверенность в том, что уход Ньюи принесет потери в виде технических знаний, лидерства и мотивации для бывших коллег. Он также подчеркнул, что с таким впечатляющим опытом, как у Ньюи, он будет востребован в любой команде.

«Эдриан – самый успешный конструктор всех времен. Он не только приносит в команду технические знания, люди хотят с ним работать. Поэтому я думаю, что им будет не хватать его технического опыта, лидерства и мотивации, которую чувствуют люди, которые с ним работали», - отметил глава McLaren Racing.

Зак Браун заверил, что McLaren не намерен привлекать Ньюи в свою команду, поскольку доволен текущим техническим персоналом и работой руководителя команды Андреа Стелла.