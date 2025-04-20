Столкновения гонщиков неизбежны, - считает Зак Браун

Исполнительный директор команды McLaren Racing, Зак Браун, высказал мнение о возможном столкновении пилотов своей команды на трассе, утверждая, что это неизбежный момент.

По словам Зака Брауна: "Это вопрос времени, а не вероятности. Если у вас есть два гонщика, в одной команде или в разных, которые едут рядом друг с другом на протяжении 24 гонок, однажды у кого-то обязательно заблокируются тормоза.

Я точно знаю, что это будет непредумышленный инцидент, из которого не стоит делать никаких выводов. Он произойдёт потому, что не может не произойти.

У нас два отличных гонщика, у них обоих нормальный, не вспыльчивый характер, так что мы совершенно не беспокоимся. В какой-то степени мы даже с нетерпением ждём, когда всё это произойдёт и разговоры вокруг закончатся".