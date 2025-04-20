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Столкновения гонщиков неизбежны, - считает Зак Браун

Зак Браун: столкновение гонщиков McLaren Racing на трассе - вопрос времени. Исполнительный директор готов к непредумышленному инциденту, не делая из него выводов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.04.2025, 15:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Исполнительный директор команды McLaren Racing, Зак Браун, высказал мнение о возможном столкновении пилотов своей команды на трассе, утверждая, что это неизбежный момент.

По словам Зака Брауна: "Это вопрос времени, а не вероятности. Если у вас есть два гонщика, в одной команде или в разных, которые едут рядом друг с другом на протяжении 24 гонок, однажды у кого-то обязательно заблокируются тормоза.

Я точно знаю, что это будет непредумышленный инцидент, из которого не стоит делать никаких выводов. Он произойдёт потому, что не может не произойти.

У нас два отличных гонщика, у них обоих нормальный, не вспыльчивый характер, так что мы совершенно не беспокоимся. В какой-то степени мы даже с нетерпением ждём, когда всё это произойдёт и разговоры вокруг закончатся".

Источник

Зак Браун (37)McLaren (254)

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