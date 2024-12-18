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Зак Браун: Жду, что оба гонщика будут бороться за титул

Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун выразил надежду на то, что оба гонщика будут бороться за титул в сезоне 2025 года. Он также подчеркнул, что внутри команды могут возникнуть сложности, но важно поддерживать баланс.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.12.2024, 11:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун выразил надежду на то, что оба гонщика будут бороться за титул в сезоне 2025 года. Он также подчеркнул, что внутри команды могут возникнуть сложности, но важно поддерживать баланс.

Зак Браун отметил: «В каждой гонке только один победитель. Ландо и Оскар – отличные напарники, настоящие командные игроки. Мы снова увидели это в Катаре, когда сказали Ландо: «Тебе не нужно меняться позициями», а он настаивал: «Я должен своему товарищу по команде». В гонке они оба хотят победить, но это чистая борьба».

Исполнительный директор также подчеркнул, что понимает сложности, когда два пилота соперничают за титул. Он отметил, что важно добиться оптимального баланса в команде и рассматривать каждую гонку в отдельности. McLaren Racing обещает равную поддержку обоим гонщикам, с честной и прозрачной позицией.

Зак Браун заключил, сказав: «Посмотрим, как сложится сезон, я надеюсь, что в последней гонке 2025 года оба наших пилота будут бороться за чемпионство. Да, пережить это будет непросто, но главное – они чисто сражаются друг с другом, без всякой агрессии, и нацелены на победу. Они хотят побеждать на трассе, а не получать позиции в качестве подарка».

Источник

Зак Браун (34)McLaren (232)

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