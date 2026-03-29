Зак Браун: «Мы готовы сразиться с Ferrari»
Зак Браун отметил уверенность в McLaren и нацеленность команды на борьбу с Ferrari в Гран При Японии 2024, несмотря на быстрые темпы Mercedes.
Демид Поршнев
29.03.2026, 08:11·2 мин
Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун накануне Гран При Японии выразил уверенность в своей команде и подчеркнул, что надеется избежать технических трудностей, которые могли бы помешать борьбе с Ferrari.

«Ferrari отлично удаётся стартовать, но и мы неплохо стартуем, – отметил Браун. – Полагаю, первые несколько кругов будут очень интересными, и мы настроены на борьбу с Ferrari. А вот Mercedes слишком быстры для всех нас, и их вряд ли получится догнать. Впрочем, посмотрим, как всё будет складываться, ведь никогда не знаешь, как пройдёт гонка».

Руководитель отметил, что Ландо Норрис уверенно справляется с возникающими трудностями, связанными с техническим состоянием машины с самого начала гоночного уик-энда. Также Браун подчеркнул заслуги Оскара Пиастри, добавив, что его успехи не являются неожиданностью.

Зак Браун выразил надежду, что команде удастся избежать проблем с надёжностью во время предстоящего этапа, так как ранее подобных трудностей уже было немало. Руководитель McLaren отметил, что команда приложила максимум усилий для подготовки автомобилей и он полностью доверяет своим сотрудникам.

