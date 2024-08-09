Зак Браун предсказывает: «Мы ещё увидим Сайнса на вершине подиума»

Руководитель команды McLaren, Зак Браун, поделился информацией о беседе с гонщиком Карлосом Сайнсом во время выбора им нового направления в карьере. Браун утверждает, что поддерживал испанского пилота и делился советами, так как верит в его профессионализм.

С 2019 по 2020 годы Сайнс выступал за McLaren, затем перешел в Ferrari, а в настоящее время заключил контракт с Williams на два сезона, где и проведет следующие годы в Гроуве.

«Мы все еще считаем его участником нашей гоночной семьи, - отметил Браун в интервью испанскому телеканалу DAZN. - Карлос еще молод, и когда мы обсуждали его будущее, я сказал ему: "Твой следующий контракт не последний, поэтому выбирай команду, где тебе будет уютно, где сможешь проявить себя и увидеть прогресс команды"».

Браун также предположил, что в будущем может появиться возможность для Сайнса вернуться в топ-команды Формулы 1: «Я уверен, что мы увидим его на вершине подиума, в этом нет никаких сомнений».

Слова руководителя McLaren можно понять как намек на то, что пребывание Сайнса в Williams может быть временным – также это косвенно подтверждает Хельмут Марко. Однако будущее пилота зависит от нескольких факторов: успехов Williams, на которые рассчитывает глава команды Джеймс Ваулз, и от возможных изменений в составах топ-команд в обозримом будущем.