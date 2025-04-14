Прогноз Зака Брауна: Ожидайте захватывающих битв между Оскаром и Ландо

Исполнительный директор команды McLaren Racing Зак Браун оценил выступление своей команды на Гран При Бахрейна. Он выразил удовлетворение результатами, отметив, что Оскар Пиастри одержал уверенную победу после старта с поула, а Ландо Норрис вполне убедительно отыгрался, несмотря на неидеальную субботнюю квалификацию.

Браун подчеркнул, что между гонщиками McLaren развивается принципиальное соперничество, которое он встречает с оптимизмом.

«Я доволен, это было замечательно! Даже не верится, что раньше мы никогда не побеждали на этой трассе, даже в более ранние времена, когда наша команда выиграла так много гонок. Но выиграть этот Гран При, на котором присутствовали наши главные акционеры – это же прекрасно!

Наши гонщики прекрасно пилотировали, и вся команда действовала очень слаженно. Оскар продемонстрировал отличную форму – и хотя он всегда в форме, но на этой неделе он просто доминировал. Ландо Норрис тоже отлично провёл гонку – в общем, здорово, что мы заработали так много очков», - отметил Зак Браун.

Зак Браун выразил надежду, что оба гонщика McLaren смогут подняться на подиум, но также отметил выступление Джорджа Расселла от Mercedes. Он подчеркнул важность результатов для команды и радость от достигнутых позиций.

«Если говорить о Ландо, то по тому, как он проехал первый круг, было понято, что к нему вернулся по-настоящему боевой настрой (после не самой удачной квалификации) – к сожалению, он получил штраф, хотя и вполне заслуженно. Но затем вместе с командой они отлично потрудились, чтобы отыграться, и мы вновь увидели того Ландо, которого мы хорошо знаем», - добавил Браун.

Исполнительный директор напомнил о необходимости не расслабляться, учитывая, что конкуренты из Ferrari и Mercedes остаются очень быстрыми. Он выразил гордость за команду и подчеркнул, что в спорте всё может измениться быстро, поэтому не стоит расслабляться.

«Между двумя нашими гонщиками идёт острое соперничество, и я уверен, что по ходу сезона мы увидим ещё немало интересного, но при этом они стараются очень корректно действовать на трассе», - отметил Зак Браун.

Исполнительный директор McLaren Racing подчеркнул, что предстоящие гонки, включая этап в Саудовской Аравии, будут вызовом. Он выразил уверенность в команде и не исключил ярких и принципиальных схваток между гонщиками в будущем.

«Думаю, в Саудовской Аравии мы тоже должны выступить вполне уверенно. Скоростная городская трасса в Джидде не прощает ошибок, но мы должны показать хорошие результаты. Разумеется, успех в Гран При Бахрейна нужно отпраздновать, но уже в понедельник мы вернёмся к работе», - заключил Зак Браун.