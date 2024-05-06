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Зак Браун готов отметить победу Норриса новой татуировкой.

Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун готов отметить победу Ландо Норриса в Майами уникальным способом. После захватывающей гонки, Браун заявил, что готов сделать татуировку в честь этого события.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
06.05.2024, 01:31
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Фото: F1news.ru

Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун готов отметить победу Ландо Норриса в Майами уникальным способом. После захватывающей гонки, Браун заявил, что готов сделать татуировку в честь этого события.

«Я здорово переживал, даже сейчас адреналин бушует в крови. Что это была за гонка! Машина великолепна. Я хочу поблагодарить всех в McLaren, на базе и на трассе. Напряжённая работа принесла свои плоды. Мы посвящаем эту победу памяти Жиля де Феррана».

Браун также поделился, что родился в США и готов отпраздновать этот триумф ещё одной татуировкой. «Почему нет?» - добавил он с улыбкой.

Источник

McLaren (46)Зак Браун (4)

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