Тайны советского мотоцикла М-52, о котором почти никто уже не помнит

Мотоциклы с колясками долгое время оставались единственным вариантом на отечественном рынке, однако ситуация изменилась после распада СССР, когда в России появились стильные «одиночки». Тем не менее, такие модели так и не смогли получить массового распространения.

В модельном ряду завода встречались и другие интересные мотоциклы, которые разрабатывались специально для эксплуатации без бокового прицепа. Среди них особое место занимает М-52, созданный в 1950-х годах для гражданского рынка, а не для армии.

Сегодня приобрести М-52 практически невозможно: всего было выпущено менее 700 экземпляров, включая около 200 спортивных версий. За почти 70 лет существования модели уцелели лишь отдельные экземпляры, которые стали настоящей ценностью для коллекционеров.

История появления

В Европе мотоциклы с двигателями объемом 500 см³ пользовались популярностью еще до Второй мировой войны. В Советском Союзе также планировали наладить их производство, но технические и организационные трудности затормозили развитие этого направления.

Петр Можаров и его команда работали над созданием опытных мотоциклов разных классов, но до начала войны в серию пошли только тяжелые оппозиты и среднекубатурные модели. Появились и проекты 500-кубовых байков, такие как Л-500 из Ленинграда и ТИЗ-500 из Таганрога, но дальше опытных образцов дело не пошло из-за войны.

К концу 1940-х годов на Горьковском мотоциклетном заводе попытались разработать 500-кубовую модель, частично унифицированную с М-72. Однако вскоре завод был расформирован, а специалисты и оборудование отправлены в Киев на КМЗ.

В начале 1950-х интерес к 500-кубовым мотоциклам возобновился — задание на разработку поступило в ЦКБ мотоциклостроения в Серпухове, а затем Ирбитскому заводу поручили подготовить модель к серийному выпуску с максимальной унификацией с М-72.

Фото: bike.net / мотоцикл М-52С

Особенности опытного М-52

Работа над новым мотоциклом на ИМЗ затянулась — основное внимание было сосредоточено на производстве М-72 для армии. Новая модель, рассчитанная на одиночное использование, получала минимум ресурсов.

В 1954 году был создан опытный образец. Хотя стремились максимально унифицировать его с М-72, инженеры сделали мотоцикл легче и придали ему более современный, гражданский внешний вид.

М-52 оснастили верхнеклапанным двигателем, созданным на базе деталей М-72, а часть технических решений заимствовали у BMW R-51/3. Образец получил новую вилку с внутренними пружинами и доработанную раму. Задняя подвеска стала длинноходовой, что повысило комфорт при езде без коляски.

Крылья сделали более узкими, чтобы придать мотоциклу легкости, а бензобак приобрел каплевидную форму, хотя его объем уменьшился до 18 литров. Благодаря новому, более экономичному двигателю это не сказалось на запасе хода.

Фото: oppozit.ru / мотоцикл М-52

Испытания и запуск в серию

В 1955 году М-52 прошел испытания на стендах и в реальных условиях, а затем выдержал пробег в 15 тысяч километров. В процессе были выявлены и устранены некоторые недочеты, особенно связанные с новым двигателем: изменили клапана, штанги, крышки головок, а также переместили маслозаливную горловину и разработали карбюратор М-52.

В 1956 году появилась партия опытных мотоциклов, доработанных по итогам испытаний. В том же году они прошли заводские, государственные и всесоюзные тесты. Серийное производство началось в 1957 году.

Ранние и поздние версии

Первые серийные М-52 получили цилиндры по образцу Zundapp KS750 с общим тоннелем для штанг толкателей — решение оказалось устаревшим и дорогим. Позднее завод перешел на более современные и экономичные цилиндры уменьшенного размера, характерные для продукции ИМЗ.

Фото: kpy4ok.livejournal.com / мотоцикл М-52

Первые М-52 оснащались прямыми трубами глушителей, однако в последующих версиях их изгибали, чтобы уменьшить вероятность зацепов на плохих дорогах. Для модели был разработан новый руль с оригинальными рычагами и манетками, а ручка газа стала катушечного типа.

Первые партии были реализованы в Ирбите и окрестностях.

Уже в 1957 году начался выпуск спортивных модификаций М-52С (для шоссейно-кольцевых гонок) и М-52К (для кросса).

Завершение выпуска

В 1959 году была произведена последняя партия М-52 — всего чуть менее 900 экземпляров, включая около 200 спортивных. После этого модель сняли с производства, не предложив альтернативы. Причиной официально называлось отсутствие достаточного крутящего момента для использования с коляской. На практике, по ряду мнений, это объяснялось нежеланием выпускать мощные одиночные мотоциклы для гражданских.

Параллельно с М-52 разрабатывался М-53, однако он так и не вышел даже в малую серию.

В итоге Ирбитский завод остался без гражданского мотоцикла-одиночки, и к 500-кубовым моделям больше не возвращались.