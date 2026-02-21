На финише тестов внимание привлекло заднее крыло W17

Ко второй половине предсезонных тестов на трассе команды Формулы-1 представили обновления своих болидов. Некоторые из этих технических новинок привлекли особое внимание специалистов и болельщиков, а наиболее заметные из них уже были подробно освещены.

В числе тех, кто не остался в стороне от технологической гонки, оказалась команда Mercedes. В заключительный день тестовых заездов конструкция заднего крыла их машины W17 стала одной из главных тем для обсуждения в паддоке.

В первой половине дня модернизированный элемент испытывал Кими Антонелли. Новая версия заднего крыла выделяется изменёнными торцевыми пластинами, которые получили более сложную форму, а их верхние края заметно выгнуты наружу.

Такое техническое решение способствует улучшению управления воздушным потоком в районе крепления поворотного элемента крыла. В этой же зоне была замечена небольшая дополнительная деталь аэродинамического обвеса высотой всего несколько сантиметров. На ней можно рассмотреть то, что специалисты называют «закрылком Герни», хотя в данном случае он выполнен в миниатюрном варианте.

Введение подобных элементов, с одной стороны, позволяет увеличить аэродинамическую нагрузку на определённой части болида, а с другой — способствует более эффективному контролю потока воздуха в плотных зонах крыла.

Технический эксперт RacingNews365 Паоло Филизетти отмечает, что этот элемент выполняет двойную функцию: он помогает удерживать необходимую плотность воздушного потока на прямых при открытом крыле, а при его закрытии обеспечивает более плавное возрастание нагрузки. Таким образом, переход от скоростных прямых к поворотам, когда увеличивается прижимная сила, становится менее резким.

Оба эти решения — и форма торцевых пластин, и дополнительный миниатюрный элемент — полностью соответствуют действующему техническому регламенту. По аналогии, заднее крыло Ferrari также может полностью разворачиваться на прямых участках трассы.

Пока остаётся неизвестным, будут ли команды использовать новые компоненты уже в первых гонках сезона или продолжат их испытания в рамках тренировочных сессий. Возможность для дальнейших тестов у них ещё будет.