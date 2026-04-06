Почему АвтоВАЗ демонтирует собранные машины: раскрыты детали схемы DKD на крупнейшем автозаводе России

«АвтоВАЗ» поделился информацией о работе цеха, занимающегося отправкой сборочных комплектов, в рамках которой автомобили LADA проходят процедуру DKD. В рамках этой схемы автомобили полностью не отгружаются: их разбирают на крупные элементы, а затем доставляют на предприятия-партнёры для дальнейшей сборки.

По данным заводского портала «На заводе», схема DKD представляет собой одну из разновидностей крупноузловой сборки. На этом этапе берутся уже полностью подготовленные и прошедшие контроль качества автомобили, после чего из них формируют набор деталей крупного размера.

Процесс запускается с поступления партии автомобилей на специализированный участок. Машины изначально отправляют на мойку, затем проводят осмотр кузова по стандартам контроля и только после этого передают на разборку.

Демонтаж на основные узлы занимает около одного часа. С автомобиля снимают ключевые компоненты: колёса, шасси, выхлопную систему и двигатель. При этом, как отмечают на предприятии, масло из двигателя не сливают.

Следующим этапом является сортировка и учёт демонтированных деталей. Снятые элементы размещаются на специализированных тележках: более мелкие детали раскладываются по отдельным ящикам, а крупные — упорядочиваются на специальные места хранения. После этого на каждой детали закрепляют бирку с VIN-номером, чтобы обеспечить прослеживаемость всего комплекта до момента завершения разборки.

«Все комплектующие, которые мы демонтируем с автомобиля — они укладываются на тележку. Всё, что будет с автомобиля демонтировано в виде „нормалей“, будет лежать в DLT ящичках», — сообщил мастер цеха приемки, упаковки и отгрузки Александр Моисеенков.

В завершение кузов и другие элементы размещают в специальную тару и готовят к отгрузке. Отметим, что комплекты формируют лотами: к отправке в одной фуре готовятся 12 машинокомплектов.

Весь процесс нацелен на то, чтобы из готового автомобиля создать набор главных узлов, предназначенных для последующей сборки на иных площадках. Подобным образом осуществляется упаковка и отгрузка комплектов с завода «АвтоВАЗ» для партнёрских предприятий.

Напомним, что в мае 2024 года «АвтоВАЗ» планирует провести очередную масштабную модернизацию производственных линий и технологической инфраструктуры завода в Тольятти. Эти преобразования связаны с подготовкой запуска новой модели — кроссовера LADA Azimut. Дополнительно часть работ будет выполнена на второй производственной линии, специализирующейся на выпуске внедорожников семейства Niva.

