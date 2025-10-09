Забытая "лонгтейл"-технология: 6 суперкаров с "длинным хвостом" и секрет их триумфа

В мире суперкаров, где всё чаще встречаются однотипные модели, существует уникальная особенность, способная выделить настоящие автомобили-легенды. Речь идет о так называемом «лонгтейле» — удлиненной задней части автомобиля, не только придающей внешнюю выразительность, но и улучшающей характеристики машины на высоких скоростях.

Удлинённая корма обеспечивает дополнительную прижимную силу и способствует лучшей управляемости за счет оптимизации воздушных потоков. Такой подход снижает турбулентность и увеличивает стабильность машины, а в поворотах позволяет удерживать сцепление без лишнего сопротивления воздуха. Эффект достигается за счет физических законов, включая эффект Коанда и принцип Вентури, но для автолюбителей важнее результат — превосходная динамика на трассе и неповторимый внешний вид.

Лонгтейл — это не просто дизайнерский приём, а гармония инженерии и искусства, позволяющая создавать настоящие шедевры автопрома. Предлагаем познакомиться с шестью самыми заметными примерами автомобилей с удлинённой кормой, которые вошли в историю.



Фото: Carsweek.ru

McLaren F1 GTR Longtail (1997): от ножа к скальпелю

Первым в обзоре — британский McLaren F1 GTR Longtail. Если стандартная версия F1 GTR считалась острым инструментом, то модификация 1997 года стала точнейшим скальпелем. К длине кузова добавили 600 миллиметров, ширина выросла на четыре дюйма — эти изменения сделали модель фаворитом гоночного сезона 1997 года. Автомобиль одержал победу в пяти гонках FIA GT из одиннадцати и занял призовые места на 24-часовом марафоне Ле-Мана.

В дорожной версии акцент был смещён на интегрированный спойлер без массивного заднего крыла, а выпущено всего десять экземпляров. Один из переделанных под гражданские нужды F1 GTR Longtail недавно был выставлен на продажу за 20 миллионов долларов.



Фото: Carsweek.ru

Porsche 917 Langheck (1970): решение проблем стабильности

В конце 1960-х инженеры Porsche столкнулись с управляемостью и стабильностью спортивных 917-х. Для решения этой задачи была создана версия Langheck — «длинный хвост» по-немецки. Автомобиль стал почти 5 метров в длину, что значительно улучшило аэродинамические показатели. Несмотря на это, более универсальным оказался короткохвостый 917K, однако именно Langheck продемонстрировал, как изменения в аэродинамике могут повлиять на успех в гонках.



Фото: Carsweek.ru

Porsche 935/78 ‘Moby Dick’ (1978): кит среди автомобилей

Porsche 935/78, известный как «Моби Дик», получил прозвище благодаря массивной белой корме и характерному облику. Работа Норберта Зингера позволила довести концепцию лонгтейла до максимума: под длинной задней частью скрывался битурбированный 3,2-литровый оппозитный двигатель мощностью 845 л.с. Автомобиль демонстрировал отличные результаты — на «6 часах Сильверстоуна» он опередил ближайшего соперника на семь кругов. После участия всего в четырёх гонках этот Porsche был отправлен в музей, а в 2018 году компания выпустила лимитированную серию из 77 переосмысленных автомобилей 935/78.



Фото: Carsweek.ru

Zagato AGTZ Twin Tail (2024): гибкость в дизайне

Итальянское ателье Zagato предложило оригинальный подход к концепции лонгтейла, переработав Alpine A110: большая часть алюминиевого шасси была заменена на карбон. Главная особенность — сменная корма. Сам автомобиль имеет длину 170 дюймов, а установленный за пять минут удлинитель увеличивает габариты до 189 дюймов. Цена составляет 876 тысяч долларов, а тираж ограничен 19 экземплярами. Первый автомобиль уже приобрёл Кристиан фон Кёнигсегг.



Фото: Carsweek.ru

Pagani Huayra Codalunga Speedster (2025): открытый нод классике

Pagani впервые показал Codalunga в 2022 году, а в июле текущего года дебютировала открытая версия Speedster. Название переводится с итальянского как «длинный хвост» и отсылает к наследию Porsche 917. Удлинённая корма добавляет элегантности, а под капотом установлен двигатель AMG V12 объёмом 6,0 литра, выдающий 852 л.с. и 811 Нм крутящего момента, доступный в паре с семиступенчатой механической коробкой передач.



Фото: Carsweek.ru

McLaren 765LT (2020): доступная легенда для трассы

Среди современных суперкаров, пригодных для дорог общего пользования, особенно выделяется McLaren 765LT. Эта модель на 2,2 дюйма длиннее 720S и превосходит её по мощности на 45 л.с., а крутящий момент увеличен на 22 Нм. Прижимная сила выросла на 25%, а ускорение стало на 15% быстрее. Система Launch Control разгоняет автомобиль до 60 миль в час за 2,7 секунды. При цене от 382 500 долларов, 765LT считается одним из наиболее «доступных» лонгтейлов, сочетая выдающиеся характеристики с возможностью ежедневного использования.

Все эти автомобили наглядно демонстрируют, что лонгтейл — это не просто веяние моды, а воплощение науки, эстетики и скорости. От исторических моделей до современных образцов инноваций, они вдохновляют и напоминают: в автомобильной индустрии всегда есть место для оригинальных решений.

Источник, фото: gtplanet.net.