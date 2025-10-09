Как сэкономить 4000 рублей в год на шиномонтаже с помощью одной хитрости

С наступлением сезона смены шин автовладельцы все чаще задумываются о способах сэкономить на обслуживании и защитить свои колеса от излишнего износа. Специалисты отрасли поделились советами, которые помогут не только упростить процесс замены шин, но и снизить затраты. Один из наиболее эффективных методов — обзавестись двумя комплектами шин, каждый из которых установлен на отдельные диски. Этот подход оказывается выгоднее, чем может показаться на первый взгляд.

Почему отдельный комплект дисков — это выгодно

Традиционно многие автомобилисты меняют шины, используя одни и те же диски, что требует регулярной перебортировки. Однако эксперты подчеркивают: наличие второго комплекта дисков с уже установленными зимними покрышками избавляет от ежегодных затрат на монтаж, существенно экономя время и средства.

Стальные "штамповки" — ваш зимний герой

Отдельного внимания заслуживают стальные диски, особенно если диаметр колес не превышает 16 дюймов. По ряду причин именно такие варианты специалисты советуют использовать в зимний период.

Экономия средств: стоимость стальных дисков для зимы в 2-3 раза ниже по сравнению с литым аналогом, что позволяет снизить первоначальные расходы.

стоимость стальных дисков для зимы в 2-3 раза ниже по сравнению с литым аналогом, что позволяет снизить первоначальные расходы. Возможность восстановления: в случае деформации стальной диск легко поддается ремонту, сохраняя прочность, что особенно актуально в условиях зимних дорог.

в случае деформации стальной диск легко поддается ремонту, сохраняя прочность, что особенно актуально в условиях зимних дорог. Защита тормозной системы: пластиковые колпаки на стальных дисках способны эффективно защищать тормоза от попадания грязи и реагентов.

пластиковые колпаки на стальных дисках способны эффективно защищать тормоза от попадания грязи и реагентов. Практичность: простая конструкция стальных дисков устойчива к агрессивному воздействию реагентов и грязи, а эстетическую составляющую можно легко улучшить с помощью недорогих колпаков.

Единственным недостатком специалисты отмечают возможные сложности при использовании противобуксовочных браслетов, однако по массе стальные диски практически не уступают литым, не влияя на расход топлива и управляемость.

Два комплекта: красота и экономия в одном

Если автомобиль изначально оснащен стальными дисками, эксперты рекомендуют использовать их для зимних шин. Для летнего сезона можно приобрести литые диски, что позволит не только подчеркнуть внешний вид машины, но и сохранить функциональность и экономичность в холодное время года.

Деньги на колесах: расчет выгоды

Стоимость одной процедуры перебортировки обычно составляет около 2000 рублей. За год эта сумма удваивается, достигая 4000 рублей. Как отмечают эксперты, примерно за эти же деньги можно приобрести новый стальной диск. Таким образом, вложения в отдельный комплект дисков окупятся примерно за четыре года. При этом срок службы самих дисков значительно превышает указанный период.

Итак, два комплекта колес на разных дисках — это решение, сочетающее удобство, практичность и финансовую выгоду. Такой подход обеспечивает комфорт и уверенность за рулем в любое время года.

Источник: Фото — deviantart.com.